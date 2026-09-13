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Экс-игрок "МЮ" и сборной Англии готов перейти в клуб РПЛ - источник

Представители бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" и основной сборной Англии контактировали с клубами РПЛ.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед" via Getty Images
По информации источника, представители Джейдона Санчо предлагали футболиста российским клубам. Отмечается, что игрок хочет получать не менее 5 миллионов евро за сезон + бонусы.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-Лиги левый вингер провел 23 матча и отдал 2 результативные передачи за "Манчестер Юнайтед". Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро. На данный момент Санчо находится в статусе свободного агента.

Источник: Sport24

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