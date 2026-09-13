Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Червиченко: наверное, "Спартак" хореографа хорошего себе взял: уж очень красиво падают
1
Гол 18-летнего воспитанника помог "Спартаку" разгромить "Ростов"
51
Экс-игрок "МЮ" и сборной Англии готов перейти в клуб РПЛ - источник
1
"Ахмат" одержал волевую победу над "Динамо" Мх в матче с пятью голами во втором тайме
4
Вендел рискует пропустить матч РПЛ с "Краснодаром" 10 октября
Главные новости
Матчи
16
Скрыть
Сегодня (8)
Завтра (4)
Вчера (4)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Ахмат
3 - 2
3
2
Динамо Мх
Завершен
Спартак
3 - 0
3
0
Ростов
Завершен
Краснодар
0 - 0
0
0
Акрон
1 тайм
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Ленинградец
2 - 2
2
2
Текстильщик
Завершен
Уфа
2 - 2
2
2
Волга Ул
Завершен
Торпедо
1 - 2
1
2
Нижний Новгород
Завершен
Арсенал Тула
2 - 2
2
2
СКА-Хабаровск
Завершен
Ротор
4 - 0
4
0
Енисей
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Факел
2 - 2
2
2
Балтика
Завершен
Зенит
2 - 1
2
1
Локомотив
Завершен
Динамо
1 - 0
1
0
Оренбург
Завершен
ЦСКА
1 - 1
1
1
Рубин
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
КАМАЗ
18:00
Челябинск
Не начат
Спартак Кострома
18:00
Нефтехимик
Не начат
Шинник
18:30
Урал
Не начат
Велес
19:30
Сочи
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Экс-игрок "МЮ" и сборной Англии готов перейти в клуб РПЛ - источник
Сегодня, 18:31
Представители бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" и основной сборной Англии контактировали с клубами РПЛ.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед" via Getty Images
По информации источника, представители Джейдона Санчо предлагали футболиста российским клубам. Отмечается, что игрок хочет получать не менее 5 миллионов евро за сезон + бонусы.
В прошедшем сезоне Английской Премьер-Лиги левый вингер провел 23 матча и отдал 2 результативные передачи за "Манчестер Юнайтед". Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро. На данный момент Санчо находится в статусе свободного агента.
Источник:
Sport24
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Манчестер Юнайтед
Сборная Англии
Джейдон Санчо
Российские трансферы
Опубликовал:
Данил Пелих
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
7
-5