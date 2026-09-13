Алип рассказал, что помогло "Зениту" перевернуть игру с "Локомотивом"

"Пошли на стандартное положение, быстро забили после перерыва, и это придало уверенности. Иначе, затяни мы с ответным голом минуты до 70-й, потом тяжко пришлось бы. Соперник наверняка ушел бы в глухую оборону, а вскрывать ее, состоящую из 11 человек, оказалось бы непросто", - сказал Алип "Матч ТВ".
Вчера, 12 сентября, прошел матч 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над красно-зелеными, забив два мяча во втором тайме - 2:1.