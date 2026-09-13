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Дубль Грулева принес "Нижнему Новгороду" гостевую победу над "Торпедо"

"Нижний Новгород" одержал гостевую победу над московским "Торпедо" со счетом 2:1 в 11-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
За нижегородцев дублем отличился форвард Вячеслав Грулев. За "автозаводцев" мяч забил нападающий Алексей Каштанов.

Первая лига

11 тур

Голы: Каштанов, 39 - Грулёв, 14, 52 (пен).

"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Роганович, Корнюшин, Погосов, Чурич, Берковский, Юшин (Окоронкво, 56), Цыпченко, Каштанов.

"Нижний Новгород": Медведев, Евгеньев, Тимофеев, Коледин, Майга (Ермаков, 46), Ивлев, Соколов, Пополитов (Комиссаров, 61), Сарвели, Грулёв.

Предупреждения: Коледин, 38, Медведев, 39, Тимофеев, 53.

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