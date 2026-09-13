Дубль Грулева принес "Нижнему Новгороду" гостевую победу над "Торпедо"

За нижегородцев дублем отличился форвард Вячеслав Грулев. За "автозаводцев" мяч забил нападающий Алексей Каштанов.
Первая лига
11 тур
Голы: Каштанов, 39 - Грулёв, 14, 52 (пен).
"Торпедо": Солдатенко, Бозов, Бородин, Роганович, Корнюшин, Погосов, Чурич, Берковский, Юшин (Окоронкво, 56), Цыпченко, Каштанов.
"Нижний Новгород": Медведев, Евгеньев, Тимофеев, Коледин, Майга (Ермаков, 46), Ивлев, Соколов, Пополитов (Комиссаров, 61), Сарвели, Грулёв.
Предупреждения: Коледин, 38, Медведев, 39, Тимофеев, 53.