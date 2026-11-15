Экс-форвард сборной России предсказал две ничьи в Лиге наций

Бывший форвард сборной России и ряда испанских клубов Дмитрий Радченко дал прогнозы на решающие встречи Лиги наций Испания – Англия и Бельгия – Италия.

Фото: УЕФА

- Будет очень интересно еще раз посмотреть эти команды в очном противостоянии. Не думаю, что фактор своего поля сыграет на "Метрополитано" какую-то роль – все будет зависеть от состояния команд. А оно, судя по последним матчам, примерно одинаковое. Не исключаю, что испанцы даже сыграют по счету на ничью. Хотя с вернувшимся Ямалем это с трудом укладывается в голове. И все же поставлю на ничейный исход.



Бельгия – Италия – не такая звучная афиша, но с турнирной точки игра зрения куда более важные. Итальянцам после трех пропущенных чемпионатов мира пора возвращаться к тому варианту, который десятилетия давал результат. И Манчини с этой задачей должен справиться – не думаю, что он изменился с зенитовских времен. Тоже ничья, которая устроит "Скуадру Адзурру".



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info