Веденеев раскритиковал товарищеские матчи сборной России

- Но истинную силу сборной России мы не узнаем, пока она играет товарищеские матчи. Это не имеет отношения к истинному футболу, в котором обязательно нужны страсть, ответственность за результат, зрители, поддержка, настрой и сильнейший состав. А сейчас у сборной каждый матч состав наполовину обновляется. Конкретной подготовки не существует.
Чтобы по-настоящему узнать истинную силу сборной, надо сыграть 10-15 соревновательных матчей, - цитирует Веденеева "Чемпионат".
12 ноября команда Валерия Карпина победила Узбекистан со счётом 3:2. Следующий товарищеский матч россияне проведут 17 ноября против Венесуэлы.