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Веденеев раскритиковал товарищеские матчи сборной России

Чемпион СССР в составе "Зенита" Сергей Веденеев заявил, что результаты товарищеских матчей не позволяют определить реальный уровень сборной России.
Фото: РФС
По мнению бывшего футболиста, для объективной оценки команде необходимо провести не менее 10-15 официальных встреч.

- Но истинную силу сборной России мы не узнаем, пока она играет товарищеские матчи. Это не имеет отношения к истинному футболу, в котором обязательно нужны страсть, ответственность за результат, зрители, поддержка, настрой и сильнейший состав. А сейчас у сборной каждый матч состав наполовину обновляется. Конкретной подготовки не существует.

Чтобы по-настоящему узнать истинную силу сборной, надо сыграть 10-15 соревновательных матчей, - цитирует Веденеева "Чемпионат".

12 ноября команда Валерия Карпина победила Узбекистан со счётом 3:2. Следующий товарищеский матч россияне проведут 17 ноября против Венесуэлы.

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