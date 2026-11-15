Генич дал прогноз на матч Испания - Англия

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча сборных Испании и Англии в Лиге наций.

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По его мнению, английская команда способна избежать поражения на выезде, а сама встреча завершится вничью.- Мне кажется, пришел момент, когда в конце года испанцы могут не выиграть у Англии, а Англия может не проиграть Испании, даже несмотря на то, что играет на выезде.Матч шестого тура группового этапа Лиги наций между Испанией и Англией состоится сегодня, 15 ноября, в Мадриде. Начало встречи - в 22:45 мск.