Генич дал прогноз на матч Испания - Англия

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Расписание РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Расписание Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Расписание АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Расписание Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Расписание Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Расписание Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Расписание Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Зенит" всухую разгромил "Трабзонспор"
7
ЦСКА может вернуть своего бывшего защитника Рошу
4
Представители Жедсона сделали заявление на фоне слухов об уходе из "Спартака"
3
Раскрыто, кого "Локомотив" планирует назначить и.о. главного тренера - источник
8
"Краснодар" победил "Дружбу" в контрольной встрече
Главные новости
Матчи
36
Скрыть
Сегодня (16)
Завтра (10)
Вчера (10)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0
1
0
Ленинградец
Завершен
Челябинск
4 - 2
4
2
Велес
Завершен
Уфа
3 - 3
3
3
Спартак Кострома
Завершен
Сочи
0 - 0
0
0
Шинник
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Кипр
1 - 4
1
4
Черногория
Завершен
Латвия
0 - 0
0
0
Армения
Завершен
Финляндия
4 - 1
4
1
Сан-Марино
1 тайм
Беларусь
0 - 1
0
1
Албания
1 тайм
Франция
22:45
Турция
Не начат
Бельгия
22:45
Италия
Не начат
Испания
22:45
Англия
Не начат
Хорватия
22:45
Чехия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо
4 - 2
4
2
ФК 10
Завершен
Краснодар
3 - 1
3
1
Дружба
Завершен
Балтика
1 - 3
1
3
Родина
Завершен
Зенит
3 - 0
3
0
Трабзонспор
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Волга Ул
0 - 1
0
1
Торпедо
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Косово
0 - 0
0
0
Израиль
Завершен
Норвегия
3 - 1
3
1
Уэльс
Завершен
Грузия
0 - 2
0
2
Венгрия
Завершен
Румыния
2 - 1
2
1
Польша
Завершен
Швеция
3 - 2
3
2
Босния и Герцеговина
Завершен
Португалия
1 - 4
1
4
Дания
Завершен
Северная Ирландия
1 - 0
1
0
Украина
Завершен
Австрия
1 - 0
1
0
Ирландия
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА
4 - 1
4
1
Арсенал Тула
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Казахстан
18:00
Словакия
Не начат
Фарерские острова
18:00
Молдова
Не начат
Исландия
20:00
Люксембург
Не начат
Эстония
20:00
Болгария
Не начат
Литва
20:00
Лихтенштейн
Не начат
Северная Македония
22:45
Словения
Не начат
Греция
22:45
Сербия
Не начат
Германия
22:45
Нидерланды
Не начат
Гибралтар
22:45
Мальта
Не начат
Швейцария
22:45
Шотландия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Генич дал прогноз на матч Испания - Англия
Сегодня, 20:24
Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча сборных Испании и Англии в Лиге наций.
Фото: УЕФА
По его мнению, английская команда способна избежать поражения на выезде, а сама встреча завершится вничью.
- Мне кажется, пришел момент, когда в конце года испанцы могут не выиграть у Англии, а Англия может не проиграть Испании, даже несмотря на то, что играет на выезде.
Мой прогноз - ничья, - передаёт слова Генича
"РБ Спорт"
.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций между Испанией и Англией состоится сегодня, 15 ноября, в Мадриде. Начало встречи - в 22:45 мск.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Константин Генич
Сборная Испании
Сборная Англии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0