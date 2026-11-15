"Этого клоуна тоже не будет в сборной". Морган раскритиковал тренера Португалии

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- Этого клоуна тоже не будет в сборной, если Португалия продолжит терпеть такие разгромы, - написал Морган в соцсети X, комментируя публикацию журналиста Фабрицио Романо.

Поводом стали слова наставника после крупного поражения от Дании в Лиге наций.Ранее Жезуша спросили, испытывает ли он нехватку Роналду после поражения от датчан со счётом 1:4. Тренер ответил: "Его здесь больше нет. Зачем по нему скучать?"Напомним, Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии 5 ноября 2026 года.