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"Этого клоуна тоже не будет в сборной". Морган раскритиковал тренера Португалии

Британский журналист Пирс Морган резко отреагировал на высказывание главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша о Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Поводом стали слова наставника после крупного поражения от Дании в Лиге наций.

- Этого клоуна тоже не будет в сборной, если Португалия продолжит терпеть такие разгромы, - написал Морган в соцсети X, комментируя публикацию журналиста Фабрицио Романо.

Ранее Жезуша спросили, испытывает ли он нехватку Роналду после поражения от датчан со счётом 1:4. Тренер ответил: "Его здесь больше нет. Зачем по нему скучать?"

Напомним, Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии 5 ноября 2026 года.

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