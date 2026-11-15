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"Не такого уж он уровня футболист". Заварзин выступил против вызова Умярова в сборную

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин выступил против вызова полузащитника красно-белых Наиля Умярова в сборную России.
Фото: РФС
Он считает, что Умяров пока не соответствует уровню национальной команды.

- Умяров и в "Спартаке" иногда мешается, что уж говорить о сборной России.

Не такого уж он уровня футболист, чтобы он мог усилить сборную. Да, в последнее время он стал более стабильным игроком, появляется в основе "Спартака", но зачем в сборной уже что-то менять? - цитирует Заварзина Vprognoze.

26-летний Умяров выступает за основную команду "Спартака" с 2019 года. Сборная России в ноябре обыграла Узбекистан со счётом 3:2. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.

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