"Не такого уж он уровня футболист". Заварзин выступил против вызова Умярова в сборную

- Умяров и в "Спартаке" иногда мешается, что уж говорить о сборной России.
Не такого уж он уровня футболист, чтобы он мог усилить сборную. Да, в последнее время он стал более стабильным игроком, появляется в основе "Спартака", но зачем в сборной уже что-то менять? - цитирует Заварзина Vprognoze.
26-летний Умяров выступает за основную команду "Спартака" с 2019 года. Сборная России в ноябре обыграла Узбекистан со счётом 3:2. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.