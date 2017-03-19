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Жилберто Силва: принять Кубок конфедераций - очень ценный опыт для любой страны

Бывший бразильский футболист Жилберто Силва заявил, что проведение такого турнира, как Кубок конфедераций, является очень ценным опытом для любой страны.

"Хочу пожелать российским болельщикам получить как можно больше удовольствия, это просто фантастическое событие. Принять такой турнир - очень ценный опыт для любой страны. Посмотрите хотя бы на пример Бразилии: были великолепные матчи и от турнира осталось отличное впечатление. Россиянам нужно извлечь максимум пользы из этой возможности. Они приобретут значительный опыт за год до чемпионата мира, и Кубок конфедераций позволит им в дальнейшем ощутить пользу от такого опыта", - цитирует бразильца официальный сайт ФИФА.
Вчера, 23:31
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