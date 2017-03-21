На благоустройство Подмосковья к ЧМ-2018 будет потрачено 3,9 млрд рублей

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:12
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы"
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы"
Вчера 23:00
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (3)
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (3)
Вчера 22:04
"Ростов" ведет переговоры с новым спонсором (2)
"Ростов" ведет переговоры с новым спонсором (2)
Вчера 21:34
Петр Чех - лучший футболист Чехии
Петр Чех - лучший футболист Чехии
Вчера 21:29
Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти в "Барселону" (2)
Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти в "Барселону" (2)
Вчера 20:17
Алексей Игонин: Черчесов вызвал в сборную сильнейших (3)
Алексей Игонин: Черчесов вызвал в сборную сильнейших (3)
Вчера 20:08
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (2)
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (2)
Вчера 19:39
Александр Кержаков: у меня никогда не было звездной болезни (9)
Александр Кержаков: у меня никогда не было звездной болезни (9)
Вчера 18:25
Артем Дзюба: многие хотят чемпионства "Спартака", я за приглашение иностранных судей (73)
Артем Дзюба: многие хотят чемпионства "Спартака", я за приглашение иностранных судей (73)
Вчера 17:55
Чемпионат мира с 48 командами может пройти в 4-5 странах (2)
Чемпионат мира с 48 командами может пройти в 4-5 странах (2)
Вчера 17:17
Каспер Шмейхель - лучший игрок Дании второй год подряд (1)
Каспер Шмейхель - лучший игрок Дании второй год подряд (1)
Вчера 16:28
"Амкар" может продать защитника Николая Зайцева (1)
"Амкар" может продать защитника Николая Зайцева (1)
Вчера 16:16
Амир Натхо пропустит не менее двух недель из-за травмы (2)
Амир Натхо пропустит не менее двух недель из-за травмы (2)
Вчера 16:05
Александр Ляказетт согласился перейти в "Атлетико" (1)
Александр Ляказетт согласился перейти в "Атлетико" (1)
Вчера 15:49
Александр Бубнов: что там в WADA запереживали? Мы на ЧМ-2014 доски на гроб выиграли (12)
Александр Бубнов: что там в WADA запереживали? Мы на ЧМ-2014 доски на гроб выиграли (12)
Вчера 15:32
Сегодня стартовала общероссийская кампания по противодействию расизму и дискриминации (5)
Сегодня стартовала общероссийская кампания по противодействию расизму и дискриминации (5)
Вчера 14:56
Тренировка сборной России 21 марта: видеосюжет (1)
Тренировка сборной России 21 марта: видеосюжет (1)
Вчера 14:49
"Спартак" стал самой посещаемой командой 20-го тура РФПЛ (11)
"Спартак" стал самой посещаемой командой 20-го тура РФПЛ (11)
Вчера 14:27
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (23)
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (23)
Вчера 14:25
Фоторепортаж с тренировки сборной России (1)
Фоторепортаж с тренировки сборной России (1)
На благоустройство Подмосковья к ЧМ-2018 будет потрачено 3,9 млрд рублей
На благоустройство Московской области к чемпионату мира 2018 года по футболу будет потрачено около 3,9 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"В рамках благоустройства области мы обследовали 276 маршрутов, по которым будут перемещаться команды и болельщики, - сказал Терюшков. - Содержание дорог, архитектурный облик, благоустройство, освещение, состояние больниц, общественное пространство и ремонт фасадов домов. Все мероприятия были положены на дорожную карту со сроком исполнения до апреля 2018 года. Таких мероприятий у нас 383, на них заложено 3 млрд 904 млн рублей".
"В рамках благоустройства области мы обследовали 276 маршрутов, по которым будут перемещаться команды и болельщики, - сказал Терюшков. - Содержание дорог, архитектурный облик, благоустройство, освещение, состояние больниц, общественное пространство и ремонт фасадов домов. Все мероприятия были положены на дорожную карту со сроком исполнения до апреля 2018 года. Таких мероприятий у нас 383, на них заложено 3 млрд 904 млн рублей".
Напечатать
1
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.