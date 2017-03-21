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На благоустройство Подмосковья к ЧМ-2018 будет потрачено 3,9 млрд рублей

На благоустройство Московской области к чемпионату мира 2018 года по футболу будет потрачено около 3,9 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"В рамках благоустройства области мы обследовали 276 маршрутов, по которым будут перемещаться команды и болельщики, - сказал Терюшков. - Содержание дорог, архитектурный облик, благоустройство, освещение, состояние больниц, общественное пространство и ремонт фасадов домов. Все мероприятия были положены на дорожную карту со сроком исполнения до апреля 2018 года. Таких мероприятий у нас 383, на них заложено 3 млрд 904 млн рублей".
Вчера, 23:36
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№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:41) #
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2-а в распил...
Регистрация: 13.03.2017
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