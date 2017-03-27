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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
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Руководство "Фишта" протестирует "разгрузку" стадиона на матче Россия - Бельгия
"Разгрузка" арены "Фишт" в Сочи будет протестирована во время контрольного матча между сборными России и Бельгии, сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.
"Очередей вообще не ожидаем, здесь сделано даже лишнее. Загрузка стадиона - полтора часа, но мы завтра откроемся уже за три часа. Выпуск будем тестировать, эвакуировать мы сможем быстро. Кстати, это один из немногих стадионов, оборудованный эвакуационными выходами на поле.
Проблемой будет уехать, пять тысяч машин, парковочных площадей хватает, но со стадиона лишь одна узкая дорога. Легче будет тем, кто пешком или на электричке", - цитирует Кравченко ТАСС.
"Очередей вообще не ожидаем, здесь сделано даже лишнее. Загрузка стадиона - полтора часа, но мы завтра откроемся уже за три часа. Выпуск будем тестировать, эвакуировать мы сможем быстро. Кстати, это один из немногих стадионов, оборудованный эвакуационными выходами на поле.
Проблемой будет уехать, пять тысяч машин, парковочных площадей хватает, но со стадиона лишь одна узкая дорога. Легче будет тем, кто пешком или на электричке", - цитирует Кравченко ТАСС.
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