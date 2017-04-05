ТВ-рейтинг матча Россия – Бельгия на прошлой неделе в Москве был выше, чем у "Поле Чудес" и "Вечернего Урганта"

Товарищеский матч между сборными России и Бельгии попал в сотню самых популярных эфиров российского ТВ по итогам прошлой недели.Трансляция Первого канала заняла 32 позицию со следующими показателями: 12,0%, рейтинг – 4,3% (данные измерения – Москва, аудитория – 18+).Таким образом, эфир игры опередил несколько топ-программ отечественного телевидения, в частности, "Поле чудес" (36-я позиция) "Человек и закон" (40-е место), "Что? Где? Когда?" (42-е место), "Вечерний Ургант" (47-е место).Кроме того, на 18 позиций матч национальной команды обошел ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", который выходит на телеканале "Россия 1".