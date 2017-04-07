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Старшеклассники Сочи будут работать гидами для болельщиков ЧМ-2018
В школах Сочи с нового учебного года стартует программа подготовки языковых волонтеров предстоящего Чемпионата мира.
Добровольными гидами станут ученики старших классов, в их задачу будет входить знакомство болельщиков с достопримечательностями курорта, сообщила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.
"Учителя английского языка, прошедшие курсы повышения квалификации учителей по теме "Навстречу Чемпионату мира по футболу" проведут дополнительные занятия с учениками 10 классов. Волонтеров будут готовить по учебному пособию "Welcoming FIFA World Cup 2018", который содержит много интересного материала по истории, том числе российского футбола, о великих российских и зарубежных футболистах, правилах игры, знаменитых стадионах мира, знаменитых сочинских футболистах и тренерах", - цитирует Медведеву welcome2018.com.
В курс подготовки гидов также вошли рассказы о таких достопримечательностях города Сочи как горный курорт Красная Поляна, Олимпийский парк, башня на горе Ахун, Национальный парк, Морской порт, концертный зал "Фестивальный", Зимний театр, парк "Дендрарий".
Добровольными гидами станут ученики старших классов, в их задачу будет входить знакомство болельщиков с достопримечательностями курорта, сообщила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.
"Учителя английского языка, прошедшие курсы повышения квалификации учителей по теме "Навстречу Чемпионату мира по футболу" проведут дополнительные занятия с учениками 10 классов. Волонтеров будут готовить по учебному пособию "Welcoming FIFA World Cup 2018", который содержит много интересного материала по истории, том числе российского футбола, о великих российских и зарубежных футболистах, правилах игры, знаменитых стадионах мира, знаменитых сочинских футболистах и тренерах", - цитирует Медведеву welcome2018.com.
В курс подготовки гидов также вошли рассказы о таких достопримечательностях города Сочи как горный курорт Красная Поляна, Олимпийский парк, башня на горе Ахун, Национальный парк, Морской порт, концертный зал "Фестивальный", Зимний театр, парк "Дендрарий".
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