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Старшеклассники Сочи будут работать гидами для болельщиков ЧМ-2018

В школах Сочи с нового учебного года стартует программа подготовки языковых волонтеров предстоящего Чемпионата мира.

Добровольными гидами станут ученики старших классов, в их задачу будет входить знакомство болельщиков с достопримечательностями курорта, сообщила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.

"Учителя английского языка, прошедшие курсы повышения квалификации учителей по теме "Навстречу Чемпионату мира по футболу" проведут дополнительные занятия с учениками 10 классов. Волонтеров будут готовить по учебному пособию "Welcoming FIFA World Cup 2018", который содержит много интересного материала по истории, том числе российского футбола, о великих российских и зарубежных футболистах, правилах игры, знаменитых стадионах мира, знаменитых сочинских футболистах и тренерах", - цитирует Медведеву welcome2018.com.

В курс подготовки гидов также вошли рассказы о таких достопримечательностях города Сочи как горный курорт Красная Поляна, Олимпийский парк, башня на горе Ахун, Национальный парк, Морской порт, концертный зал "Фестивальный", Зимний театр, парк "Дендрарий".
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