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Стэн Коллимор посетит города КК-2017
Бывший игрок сборной Англии и "Ливерпуля" Стэн Коллимор посетит города, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций.
"Я рад, что вместе с RT буду рассказывать о Кубке конфедераций. Футбол — это моя жизнь, и мне уже посчастливилось освещать чемпионаты мира в ЮАР и Бразилии. До чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 остаётся год, и я с нетерпением жду поездок по России и встреч с болельщиками. Я хочу лучше узнать эту удивительную страну, показать поклонникам футбола по всему миру её многообразие и покончить с мифами о России", — рассказал Коллимор.
Он примет участие в футбольном флешмобе в Москве, а в Казани и Сочи посетит стадионы, где пройдут игры Кубка конфедераций. Англичанин прокомментирует матч между российскими и мировыми звёздами футбола, который состоится в парке Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.
RT
"Я рад, что вместе с RT буду рассказывать о Кубке конфедераций. Футбол — это моя жизнь, и мне уже посчастливилось освещать чемпионаты мира в ЮАР и Бразилии. До чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 остаётся год, и я с нетерпением жду поездок по России и встреч с болельщиками. Я хочу лучше узнать эту удивительную страну, показать поклонникам футбола по всему миру её многообразие и покончить с мифами о России", — рассказал Коллимор.
Он примет участие в футбольном флешмобе в Москве, а в Казани и Сочи посетит стадионы, где пройдут игры Кубка конфедераций. Англичанин прокомментирует матч между российскими и мировыми звёздами футбола, который состоится в парке Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.
RT
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