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4-звездочный отель сети Hilton Garden Inn открыт в Волгограде к ЧМ-2018
Открытие отеля международной сети Hilton Garden Inn к ЧМ-2018 состоялось в Волгограде, сообщает ТАСС.
Гостиница построена в рамках масштабного проекта подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
"Мы видим перспективы развития на рынке недвижимости Волгограда, особенно в преддверии проведения в городе такого масштабного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Кроме того, подобные вложения позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель группы за счет приобретения инвестиционной недвижимости высокого уровня", - сказал на церемонии открытия Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового дома ВСК, партнером которого является гостиничный оператор Hilton Worldwide. -
Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков отметил, что "ввод в строй нового отеля такого высокого класса повысит туристическую привлекательность региона, в особенности перед играми ЧМ-2018". "Однако этим наследием жители и гости Волгоградской области смогут пользоваться в течение многих лет после завершения мирового футбольного первенства", - добавил Попков.
Четырехзвездочный отель расположен в центре Волгограда. Менее чем в 10 минутах от отеля находится мемориальный комплекс "Мамаев курган", музей-заповедник "Сталинградская битва", Центральная набережная. В шаговой доступности от отеля стадион "Волгоград Арена", на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также торгово-развлекательный комплекс и парк. Отель предлагает 157 просторных современных номеров, три конференц-зала, оснащенных необходимым аудио- и видеооборудованием, для проведения мероприятий различного формата.
Гостиница построена в рамках масштабного проекта подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
"Мы видим перспективы развития на рынке недвижимости Волгограда, особенно в преддверии проведения в городе такого масштабного мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Кроме того, подобные вложения позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель группы за счет приобретения инвестиционной недвижимости высокого уровня", - сказал на церемонии открытия Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового дома ВСК, партнером которого является гостиничный оператор Hilton Worldwide. -
Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков отметил, что "ввод в строй нового отеля такого высокого класса повысит туристическую привлекательность региона, в особенности перед играми ЧМ-2018". "Однако этим наследием жители и гости Волгоградской области смогут пользоваться в течение многих лет после завершения мирового футбольного первенства", - добавил Попков.
Четырехзвездочный отель расположен в центре Волгограда. Менее чем в 10 минутах от отеля находится мемориальный комплекс "Мамаев курган", музей-заповедник "Сталинградская битва", Центральная набережная. В шаговой доступности от отеля стадион "Волгоград Арена", на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также торгово-развлекательный комплекс и парк. Отель предлагает 157 просторных современных номеров, три конференц-зала, оснащенных необходимым аудио- и видеооборудованием, для проведения мероприятий различного формата.
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