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Бернд Шторк: сборная Венгрии пропускала голы из ничего

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк поделился мыслями после поражения в товарищеском матче от России (0:3).

"Сборная Венгрии пропускала голы из ничего. Российская команда атаковала успешно. Нашим молодым игрокам ещё надо набираться опыта - ко второму тайму результат был 0:2"... - цитирует Шторка "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 00:28
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