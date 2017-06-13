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Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать Кубок Конфедераций на Первом канале

Стало известно, кто будет комментировать матчи Кубка конфедераций– 2017 на Первом канале. Турнир стартует 17 июня и продлится до 2 июля.

"На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев", – сказали в дирекции общественных связей Первого канала.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 20:27
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№3 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 20:38) #
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online

Гусев это нудный пи---ж самим с собой.
Регистрация: 9.04.2017
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Жуть!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Виктор Гусев Не хотелось бы слышать!!!
Регистрация: 14.12.2016
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