Выборнов, Дементьев, Набутов и Гусев будут комментировать Кубок Конфедераций на Первом канале

Стало известно, кто будет комментировать матчи Кубка конфедераций– 2017 на Первом канале. Турнир стартует 17 июня и продлится до 2 июля."На Первом канале комментировать матчи Кубка конфедераций будут Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев", – сказали в дирекции общественных связей Первого канала.