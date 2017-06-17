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Андрей Созин: Дзюба и Дзагоев через раз играют, то у них нос болит, то горло

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение, что судить о силе сборной России по товарищеским матчам не следует.

"Товарищеские матчи ничего не значат. Венгрия — мёртвая, поэтому победа ничего не значит. У нас есть Дзюба, Дзагоев, которые выступают через раз, а это основной состав! То у них нос болит, то горло, играют по 15 минут. Я больше чем уверен, что игроки поколения Кавазашвили и Пономарёва даже думать не стали бы, а вышли бы на поле и бились", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Дзюба Дзагоев Сборная России
Сегодня, 00:29
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№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 00:36) #
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и эти люди руководят футболом... а мы ещё удивляемся почему мы в жопе
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 00:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Созин долбоёп фееричный scream
Регистрация: 12.05.2017
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