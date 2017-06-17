Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:47
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
Малоимущие граждане и инвалиды получили право бесплатного прохода на матчи Кубка конфедераций (5)
13:55
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Денис Глушаков: у нас огромная страна, целая армия болельщиков, которая верит в российский футбол (6)
Станислав Черчесов: в футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы по окончании матча с командой Новой Зеландии (2:0).
– Победа в первом матче – камень с плеч?
– Камней на моих плечах не было и до игры, а тем более – сейчас. Понятно, первый матч. Понятно, турнир стартовал. Понятно, открытие. Руководитель страны здесь. Есть ответственность определенная. Но мы по большому счету сыграли так, как планировали. Поэтому могу только болельщиков и команду поздравить с победой.
– Прокомментируете состояние газона?
– Я и вчера на пресс-конференции сказал, и сегодня могу повторить, что газон великолепный. За 12 дней многое здесь поменялось. Футболисты тоже остались довольны. Поле дало играть, оно выдержало. Никаких нареканий нет.
– Первое, что сказали футболистам, зайдя в раздевалку после матча?
– Во-первых, я их поздравил с победой заслуженной. Во-вторых, сказал, что в футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией.
– Вип-гости в раздевалке были? Например, главный болельщик страны?
– Пока не видел, потому что я ушел на пресс-конференцию.
– Вы выглядите спокойным. Какой-то феерии нет?
– Мы, понятно, первый матч выиграли. Идем дальше по сетке. Следующий матч – с Португалией. Есть задачи. Португалия и Новая Зеландия – это разные уровни команд. Есть понимание, что нам предстоит серьезный матч. Поэтому спокойно готовимся.
– Счет 2:0 говорит, что у нас все в порядке в обороне? Какие выводы можно сделать?
– Не в обороне, а в команде все в порядке. Команда грамотно оборонялась. Понятно, были определенные просчеты, которые мы должны исправить. В атаку выходили быстро, как планировали, – приводит слова Черчесова Sports.ru со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
– Победа в первом матче – камень с плеч?
– Камней на моих плечах не было и до игры, а тем более – сейчас. Понятно, первый матч. Понятно, турнир стартовал. Понятно, открытие. Руководитель страны здесь. Есть ответственность определенная. Но мы по большому счету сыграли так, как планировали. Поэтому могу только болельщиков и команду поздравить с победой.
– Прокомментируете состояние газона?
– Я и вчера на пресс-конференции сказал, и сегодня могу повторить, что газон великолепный. За 12 дней многое здесь поменялось. Футболисты тоже остались довольны. Поле дало играть, оно выдержало. Никаких нареканий нет.
– Первое, что сказали футболистам, зайдя в раздевалку после матча?
– Во-первых, я их поздравил с победой заслуженной. Во-вторых, сказал, что в футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией.
– Вип-гости в раздевалке были? Например, главный болельщик страны?
– Пока не видел, потому что я ушел на пресс-конференцию.
– Вы выглядите спокойным. Какой-то феерии нет?
– Мы, понятно, первый матч выиграли. Идем дальше по сетке. Следующий матч – с Португалией. Есть задачи. Португалия и Новая Зеландия – это разные уровни команд. Есть понимание, что нам предстоит серьезный матч. Поэтому спокойно готовимся.
– Счет 2:0 говорит, что у нас все в порядке в обороне? Какие выводы можно сделать?
– Не в обороне, а в команде все в порядке. Команда грамотно оборонялась. Понятно, были определенные просчеты, которые мы должны исправить. В атаку выходили быстро, как планировали, – приводит слова Черчесова Sports.ru со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.