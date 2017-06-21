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Станислав Черчесов: может, у вас был мандраж, у нас мандража не было

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии.

"У кого что болит. Может, у вас был мандраж, у нас мандража не было. В эпизоде с голом, увы, и подать дали, и завершить дали. Знали, кто куда должен переключаться, но бывает, что игра диктует свои вещи. Они разыграли здорово и забили.

План Б был — вы его увидели после пропущенного гола. Игра иногда складывается не так, как мы хотим. В первом тайме частенько теряли мяч при выходе из обороны, поэтому до атак дело и не доходило, тем более до ударов. Во втором тайме удалось это исправить, и появились и атаки, и моменты, которые могли реализовать.

Как только мы атаковали через середину — теряли мяч. Почти все моменты у наших ворот мы получили с быстрых ответных атак. Поэтому нецелесообразно было через центр давить. Мы изначально хотели больше атаковать флангами, подавать, низом простреливать. В первом тайме края были активны, но мяч часто до них не доходил. Во втором они стали больше получать мяч, и стало больше фланговых атак", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Португалии
Сегодня, 20:42
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№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
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online

Т. е., Станислав Саламыч, "это наши проблемы"? Где бразил на фланге, где Шатов rage
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да вообще ничего не было. Команда Пешеходов.!!!
Регистрация: 18.03.2012
№9 Написал: Scoter дом (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не надо так разговаривать
Регистрация: 26.09.2006
№8 Написал: interested (Сегодня, 21:12) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
У НАС МАНДРАЖА НЕ БЫЛО
Мы всегда такие: пасы поперёк и назад или удары вперёд - "на кого попадёт".
Регистрация: 18.10.2013
№7 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:58) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Всэх расстрэлать


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:57) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот как могли выбрать тебя а не Бердвева ?


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стас, да многим уже пох.. на сборную. Какой мандраж? Не игры, не талантов, не тренера, нету ничего!
Регистрация: 5.04.2017
№4 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:53) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну норм что, другого не ожидал от него, дитя системы


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:52) #
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online

Понятно. Браво Фернандо Сантуш! Черчесов не понял его тактику, наших намеренно сдвинули на фланги, где и сжирали. Нужно было насытить центр, плюс ложная 9-ка. Черчесов проиграл тактически
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хам. быдло. физрук.
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Хаха судя по составу ты первый кто в штаны наср*л
Регистрация: 21.06.2017
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