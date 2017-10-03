Фанаты сборной Испании освистали Пике во время тренировки

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:34
Агент: хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе "Зенита". Тот же Кришито играет (4)
Агент: хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе "Зенита". Тот же Кришито играет (4)
Вчера 22:06
Марио Фернандес: "Спартак" не стоит сбрасывать со счетов (2)
Марио Фернандес: "Спартак" не стоит сбрасывать со счетов (2)
Вчера 21:29
Геннадий Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах (5)
Геннадий Орлов: пусть Бердыеву поможет Аллах (5)
Вчера 21:21
Альваро Мората может пропустить больше месяца
Альваро Мората может пропустить больше месяца
Вчера 21:06
Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать (6)
Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать (6)
Вчера 20:48
Леонид Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе (12)
Леонид Слуцкий признан тренером недели в Чемпионшипе (12)
Вчера 20:43
ЦСКА возобновит тренировки 5 октября
ЦСКА возобновит тренировки 5 октября
Вчера 19:17
Александр Самедов пройдет дополнительное обследование после случая с потерей сознания (4)
Александр Самедов пройдет дополнительное обследование после случая с потерей сознания (4)
Вчера 19:08
Футболисты "Баварии" тренировались в тайне от Анчелотти (2)
Футболисты "Баварии" тренировались в тайне от Анчелотти (2)
Вчера 18:44
Александр Кокорин: с нетерпением жду игр за сборную России (2)
Александр Кокорин: с нетерпением жду игр за сборную России (2)
Вчера 18:25
Марио Фернандес: я никогда в жизни не перейду в "Спартак" (43)
Марио Фернандес: я никогда в жизни не перейду в "Спартак" (43)
Вчера 18:21
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (видео) (7)
Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами (видео) (7)
Вчера 18:12
Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное (видео) (6)
Андрей Лунёв: Акинфеев – безоговорочно первый номер? Наша задача – доказывать обратное (видео) (6)
Вчера 18:06
Илья Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне (видео) (2)
Илья Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне (видео) (2)
Вчера 17:49
Расмус Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
Расмус Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
Вчера 17:05
Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено (1)
Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено (1)
Вчера 16:05
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (72)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (72)
Вчера 15:54
Губернатор: я бы поработал еще с полем "Ростов-Арены" (2)
Губернатор: я бы поработал еще с полем "Ростов-Арены" (2)
Вчера 15:25
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (8)
Фанаты сборной Испании освистали Пике во время тренировки
Болельщики сборной Испании освистали защитника "Барселоны" Жерара Пике во время тренировочного занятия национальной команды, которое было прекращено спустя 23 минуты после начала.
Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста, выступившего в поддержку референдума о независимости Каталонии, покинуть сборную Испании.
Ранее Пике заявил, что может покинуть национальную команду.
"Газета.ру"
Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста, выступившего в поддержку референдума о независимости Каталонии, покинуть сборную Испании.
Ранее Пике заявил, что может покинуть национальную команду.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.