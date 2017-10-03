Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Фанаты сборной Испании освистали Пике во время тренировки

Болельщики сборной Испании освистали защитника "Барселоны" Жерара Пике во время тренировочного занятия национальной команды, которое было прекращено спустя 23 минуты после начала.

Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста, выступившего в поддержку референдума о независимости Каталонии, покинуть сборную Испании.

Ранее Пике заявил, что может покинуть национальную команду.

"Газета.ру"
Теги: Пике Сборная Испании
Сегодня, 01:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.