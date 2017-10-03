Фанаты сборной Испании освистали Пике во время тренировки

Болельщики сборной Испании освистали защитника "Барселоны" Жерара Пике во время тренировочного занятия национальной команды, которое было прекращено спустя 23 минуты после начала.Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста, выступившего в поддержку референдума о независимости Каталонии, покинуть сборную Испании.Ранее Пике заявил, что может покинуть национальную команду.