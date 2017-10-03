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Сборная России в ноябре может сыграть с Испанией в Москве

Сборная России в конце ноября может сыграть товарищеский матч с командой Испании на стадионе "Спартака" в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Сборная Испании за два тура до конца лидирует в группе G европейской квалификации чемпионата мира-2018, опережая на три очка команду Италии.

"Р-Спорт"
Теги: Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 20:27
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