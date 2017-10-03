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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная России в ноябре может сыграть с Испанией в Москве
Сборная России в конце ноября может сыграть товарищеский матч с командой Испании на стадионе "Спартака" в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он пояснил, что проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Сборная Испании за два тура до конца лидирует в группе G европейской квалификации чемпионата мира-2018, опережая на три очка команду Италии.
"Р-Спорт"
Он пояснил, что проведение игры зависит от того, кто выйдет из группы европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Сборная Испании за два тура до конца лидирует в группе G европейской квалификации чемпионата мира-2018, опережая на три очка команду Италии.
"Р-Спорт"
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