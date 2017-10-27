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МЧС России проведет почти 90 учений в преддверии ЧМ-2018

МЧС России в период подготовки к чемпионату мира 2018 года проведет почти 90 учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об этом ТАСС сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

"МЧС России проведет 86 комплексных учений на объектах, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу, по отработке действий при тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - сказал он в ходе правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Аксенов уточнил, что в учениях будут задействованы и оперативные службы регионов, где будут проходить матчи чемпионата.

"На особом контроле МЧС России находятся более 330 объектов, задействованных в чемпионате", - отметил Аксенов, добавив, что подразделения МЧС дополнительно получат новую технику, включая авиацию и робототехнику.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков поручил усилить взаимодействие всех служб для оперативного оказания помощи людям
Сегодня, 18:51
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пожарная охрана сейчас поет про МЧС.

А в комнатах наших сидят комиссары... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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