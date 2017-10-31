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Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018

Нападающий "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com.

"Надеюсь, что мне удастся раскрыть возможности программы городских добровольцев, показать ее открытость и разнообразие. Я перед каждой домашней игрой вижу, как ребята выкладываются по полной. Улыбаются, рассаживают зрителей, рисуют аквагримом, проводят викторины, а ведь они старшеклассники. Это непросто, но они всегда так стараются. Мне кажется, именно этот опыт поможет им набраться большей уверенности и с легкостью помочь в проведении Чемпионата мира по футболу в Саранске", – сказал футболист на презентации.
Теги: Мухаметшин Мордовия
Вчера, 23:51
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