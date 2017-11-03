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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Олег Сафонов: туристическая инфраструктура готова к приему гостей ЧМ-2018
Туристическая инфраструктура во всех городах России, которые примут участие в проведении чемпионата мира 2018 года, полностью подготовлена к наплыву гостей. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"Мы ведем серьезную подготовку к проведению в следующем году чемпионата мира по футболу, эта подготовка идет по плану, ведется строительство и стадионов, и объектов размещения. Мы считаем, что уже туристская инфраструктура готова к принятию значительного числа туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу", - сказал глава Ростуризма.
По его словам, никакого дефицита мест размещения также не будет.
"Мы ведем серьезную подготовку к проведению в следующем году чемпионата мира по футболу, эта подготовка идет по плану, ведется строительство и стадионов, и объектов размещения. Мы считаем, что уже туристская инфраструктура готова к принятию значительного числа туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу", - сказал глава Ростуризма.
По его словам, никакого дефицита мест размещения также не будет.
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