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Олег Сафонов: туристическая инфраструктура готова к приему гостей ЧМ-2018

Туристическая инфраструктура во всех городах России, которые примут участие в проведении чемпионата мира 2018 года, полностью подготовлена к наплыву гостей. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы ведем серьезную подготовку к проведению в следующем году чемпионата мира по футболу, эта подготовка идет по плану, ведется строительство и стадионов, и объектов размещения. Мы считаем, что уже туристская инфраструктура готова к принятию значительного числа туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу", - сказал глава Ростуризма.

По его словам, никакого дефицита мест размещения также не будет.
Сегодня, 21:11
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