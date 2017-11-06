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Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес перед матчем с Россией поделился впечатлениями от стадиона "Лужники".

"Лужники" – прекрасный стадион. После реконструкции он стал красивым и современным. Но я считаю, что наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже. Уверен, что мундиаль в России пройдёт замечательно и наш стадион будет одним из главных его украшений", - цитирует Паредеса официальный сайт ФИФА.
Теги: Паредес Сборная Аргентины
Сегодня, 19:20
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№2 Написал: Поло (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Интересно, все эти ребята заходили хоть раз на данные стадионы не с вип-входов?
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: Угор Голов (Сегодня, 19:21) #
  • -3
  •  (3)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 6.11.2017
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