Роман Нойштедтер: большей мечты, чем сыграть на домашнем чемпионате мира, не бывает

Защитник сборной России Роман Нойштедтер отметил, что молодые игроки, вызывающиеся в национальную команду, прогрессируют. Игрок обороны считает, что вся страна получит кайф от проведения в стране чемпионата мира 2018 года.– Конечно, шанс есть. Мы играем дома. У нас будет самая большая поддержка, – сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - У нас есть пара месяцев на подготовку. Мы видим, что все развиваются. Особенно молодые ребята.Для всей страны это будет кайф - провести чемпионат мира у нас. Сыграть на чемпионате мира - мечта для футболиста. А сыграть дома - самая большая мечта, большей не бывает.Уважаемые болельщики, в следующих матчах сделаем все, чтобы выигрывать. После игр мы хотим с вами вместе фестивалить. Чтобы чемпионат мира был кайфом, чтобы весь мир был в задышке.