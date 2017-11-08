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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Нойштедтер: большей мечты, чем сыграть на домашнем чемпионате мира, не бывает
Защитник сборной России Роман Нойштедтер отметил, что молодые игроки, вызывающиеся в национальную команду, прогрессируют. Игрок обороны считает, что вся страна получит кайф от проведения в стране чемпионата мира 2018 года.
– Есть ли у сборной России шансы выиграть домашний чемпионат мира?
– Конечно, шанс есть. Мы играем дома. У нас будет самая большая поддержка, – сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - У нас есть пара месяцев на подготовку. Мы видим, что все развиваются. Особенно молодые ребята.
Для всей страны это будет кайф - провести чемпионат мира у нас. Сыграть на чемпионате мира - мечта для футболиста. А сыграть дома - самая большая мечта, большей не бывает.
Уважаемые болельщики, в следующих матчах сделаем все, чтобы выигрывать. После игр мы хотим с вами вместе фестивалить. Чтобы чемпионат мира был кайфом, чтобы весь мир был в задышке.
"Спорт-Экспресс"
– Есть ли у сборной России шансы выиграть домашний чемпионат мира?
– Конечно, шанс есть. Мы играем дома. У нас будет самая большая поддержка, – сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - У нас есть пара месяцев на подготовку. Мы видим, что все развиваются. Особенно молодые ребята.
Для всей страны это будет кайф - провести чемпионат мира у нас. Сыграть на чемпионате мира - мечта для футболиста. А сыграть дома - самая большая мечта, большей не бывает.
Уважаемые болельщики, в следующих матчах сделаем все, чтобы выигрывать. После игр мы хотим с вами вместе фестивалить. Чтобы чемпионат мира был кайфом, чтобы весь мир был в задышке.
"Спорт-Экспресс"
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