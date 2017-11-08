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Дмитрий Булыкин: пусть Греция и Швейцария выйдут на ЧМ-2018

Завтра состоятся первые стыковые матчи за выход на ЧМ-2018. Хорватия примет Грецию, Северная Ирландия сыграет с Швейцарией. Начало игр в 22:45 по московскому времени. Ожиданиями от матчей поделился бывший нападающий "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин.

"Все команды заслуживают игры на чемпионате мира. Но мне будет приятно увидеть на турнире Грецию, поскольку сейчас у меня много знакомых по учебе из этой страны. Будет ли потерей невыход звездной сборной Хорватии? Хорваты и греки все решат в очной борьбе. Повторюсь, обе команды заслуживают выход. Надеюсь, игры пройдут справедливо, без скандалов. Да, я забил три мяча в матче с Швейцарией в 2003-м, забивал Греции на чемпионате Европы, но не думаю, что у нынешних команд есть что-то общее со сборными того времени. Все меняется, футбол не стоит на месте. Появляются новые футболисты. Те, кому я забивал, также как я, будут смотреть ЧМ со стороны, радоваться за свои команды, если они туда пройдут. Я играл против Северной Ирландии и Швейцарии, но со швейцарцами знаком больше, так что пусть пройдут они. Но опять же, очень хочу, чтобы все решилось в справедливой борьбе. Пусть болельщики будут наслаждаться футболом, который покажут хорошие сборные", - цитирует Булыкина "Спорт день за днем".
Теги: Булыкин
Сегодня, 22:17
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