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На матче Россия - Аргентина не зафиксировано грубых нарушений правопорядка

Дежурный офицер пресс-службы московской полиции Алексей Шапкин рассказал об отсутствии грубых нарушений правопорядка на товарищеском матче Россия — Аргентина (0:1).

"Информации о том, что в давке сегодня потерялась 12-летняя девочка, у меня нет. Справочной информации я пока не получал по событию сегодняшнему. Но дежурный по городу мне сказал, что грубых нарушений не допущено. Текущие моменты есть всегда. Но грубых нарушений общественного порядка допущено не было", - цитирует Шапкина "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 10:23
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Кроме того, что лошади обосрали всю набережную и даже вестибюли метро.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
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