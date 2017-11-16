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Валерий Карпин: Аргентина не сильнее, но выглядела интереснее испанцев

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что сборная России смогла хорошо применить прессинг в матче против Испании (3:3).

"Оптимизм? Для начала – в том, что не уступили Испании, забили при этом три мяча, то есть в атаке создавали моменты. Плюс были вещи, которые у команды реально получились. Тот же прессинг – когда мяч оказывался у защитников и вратаря испанцев, получалось их накрывать. После этого даже голы забивали. Есть позитивные моменты, которые нужно отмечать, особенно на фоне встречи с Аргентиной.

Уровень сопротивления разный. Банально, но команда играет так, как позволяет соперник. Против Аргентины не получилось лучше, потому что, возможно, южноамериканцы были более мотивированы. Если брать конкретно эти два матча против России, Аргентина выглядела интереснее испанцев", - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 00:09
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