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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Система выявления дискриминации была успешно реализована в отборе к ЧМ-2018
Система антидискриминационного мониторинга была впервые успешно реализована на матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба организации.
Система помогла собрать дополнительную информацию об инцидентах проявления дискриминации в футболе, упростить работу судей и дисциплинарных органов. На матчах с повышенной вероятностью случаев дискриминации поддержку судьям и комиссарам матча оказывали наблюдатели. В рамках новой системы обучение прошли 140 наблюдателей и 350 комиссаров.
"Мы очень довольны результатами использования этой системы и тем, как она помогла исполнению регламента ФИФА по борьбе с дискриминацией, - отметил глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки. - Но главное, это позволило повысить информированность по этой проблеме и организовать новые кампании по предотвращению дискриминации. Это и есть наша главная цель в борьбе с дискриминацией".
ФИФА с помощью новой системы проанализировала 871 матч в рамках квалификации, из них 177 встреч были признаны играми с повышенной вероятностью случаев проявления дискриминации.
Система помогла собрать дополнительную информацию об инцидентах проявления дискриминации в футболе, упростить работу судей и дисциплинарных органов. На матчах с повышенной вероятностью случаев дискриминации поддержку судьям и комиссарам матча оказывали наблюдатели. В рамках новой системы обучение прошли 140 наблюдателей и 350 комиссаров.
"Мы очень довольны результатами использования этой системы и тем, как она помогла исполнению регламента ФИФА по борьбе с дискриминацией, - отметил глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки. - Но главное, это позволило повысить информированность по этой проблеме и организовать новые кампании по предотвращению дискриминации. Это и есть наша главная цель в борьбе с дискриминацией".
ФИФА с помощью новой системы проанализировала 871 матч в рамках квалификации, из них 177 встреч были признаны играми с повышенной вероятностью случаев проявления дискриминации.
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