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Федотов: вопросов к Чистякову по пенальти нет, Соболева ударили по ногам

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в беседе с Rusfootball.info разобрал момент матча "Зенит" - "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Момент с пенальти - чистейшее нарушение, здесь нужно только поаплодировать Чистякову. Решение принято верно, на мой взгляд. Это чисто пенальти для ВАР: только при помощи этой системы можно было разглядеть нарушение, а оно было на сто процентов. В динамике удар по ноге Соболева было тяжело заметить, но молодцы те, кто сидит на ВАР, что вовремя подсказали. Вопросов к арбитрам по пенальти быть не должно", - сказал Федотов.

На 29-й минуте встречи после просмотра ВАР арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый удар в пользу "Зенита". На момент написания текста идет первый тайм. Счет 2:0 - "Зенит" впереди.

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