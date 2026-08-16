"Момент с пенальти - чистейшее нарушение, здесь нужно только поаплодировать Чистякову. Решение принято верно, на мой взгляд. Это чисто пенальти для ВАР: только при помощи этой системы можно было разглядеть нарушение, а оно было на сто процентов. В динамике удар по ноге Соболева было тяжело заметить, но молодцы те, кто сидит на ВАР, что вовремя подсказали. Вопросов к арбитрам по пенальти быть не должно", - сказал Федотов.
На 29-й минуте встречи после просмотра ВАР арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый удар в пользу "Зенита". На момент написания текста идет первый тайм. Счет 2:0 - "Зенит" впереди.
Федотов: вопросов к Чистякову по пенальти нет, Соболева ударили по ногам
Фото: ФК "Зенит"