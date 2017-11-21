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Более 20 тысяч жителей Краснодара увидели кубок ЧМ-2018

Организаторы тура Кубка мира рассказали, сколько жителей Краснодара посетило мероприятие, связанное с демонстрацией трофея.

"Посмотреть на кубок в Краснодаре пришли более 21 тысяча человек. Только в одном городе — Саратове — было больше: 22 тысячи человек.

Пропускная система устроена максимально удобным образом. Кроме того, для ожидающих в очереди людей предусмотрены различные развлечения — возможность поиграть в мини-футбол в специальной зоне, сфотографироваться с тантамарескамами с изображением российской национальной сборной, официальным талисманом чемпионата мира по футболу — Забивакой.

В Краснодаре демонстрация кубка ЧМ началась 14 ноября. Затем кубок отправится в Сочи, где завершится первый этап тура.

ТАСС
Сегодня, 02:23
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