Более 20 тысяч жителей Краснодара увидели кубок ЧМ-2018

Организаторы тура Кубка мира рассказали, сколько жителей Краснодара посетило мероприятие, связанное с демонстрацией трофея."Посмотреть на кубок в Краснодаре пришли более 21 тысяча человек. Только в одном городе — Саратове — было больше: 22 тысячи человек.Пропускная система устроена максимально удобным образом. Кроме того, для ожидающих в очереди людей предусмотрены различные развлечения — возможность поиграть в мини-футбол в специальной зоне, сфотографироваться с тантамарескамами с изображением российской национальной сборной, официальным талисманом чемпионата мира по футболу — Забивакой.В Краснодаре демонстрация кубка ЧМ началась 14 ноября. Затем кубок отправится в Сочи, где завершится первый этап тура.