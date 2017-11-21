Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции

Власти Казани планируют к чемпионату мира 2018 года организовать для болельщиков ряд фотозон, а также создать скульптуры в национальном стиле и инсталляции. Об этом сообщала пресс-служба мэрии Казани."Архитекторы предложили установить на зеленой зоне у Кремля инсталляцию, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу - надпись "Россия-2018" и разбросанные вокруг мячи. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что перед турниром необходимо сделать несколько точек для фотографирования болельщиков, одной из которых и станет эта инсталляция, фотозоны также можно разместить у стадиона "Казань-Арена" на подходе к объекту и возле Центра семьи "Казан", где будет располагаться фан-зона", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.Архитекторы и дизайнеры также презентовали проекты малых архитектурных форм и арт-объектов, среди которых инсталляции и граффити, посвященные предстоящему чемпионату мира и истории Казани.Согласно эскизам, которые представила мэру главный художник Казани Жанна Белицкая, на территории Старо-Татарской слободы может появиться инсталляция татарского оконного наличника, которая одновременно может служить рамкой для фотографирования. На ул. Марджани архитекторы предложили создать целую группу небольших скульптур: фигуры татарских дедушки и бабушки, девушки с чак-чаком. По замыслу авторов они будут символизировать историю Старо-Татарской слободы.Кроме того, были рассмотрены варианты арт-объектов для различных районов города: к примеру, скульптуру мальчика-пионера, запускающего бумажный самолетик в Авиастроительном районе города, тюльпана - одного из символов Универсиады-2013 и элемента национального орнамента. Метшин поручил детально проработать проекты с привязкой к местоположению объектов.