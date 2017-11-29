Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:23
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
19:25
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
19:10
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
FARE советует болельщикам-геям не держаться за руки в России во время ЧМ-2018
Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар сообщила, что специально для геев будет разработана памятка перед посещением ЧМ-2018 в России.
В памятке, например, будет совет для геев-болельщиков – не держаться за руки в российских городах.
"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество.
То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.
Столкнутся ли болельщики-геи с опасностью, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.
В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Это не преступление – быть геем, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
У геев в России есть свое место, но они довольно скрытны", – заявила Поуар.
Добавим, что ЛГБТ-сообщества из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ.
Sports.ru
В памятке, например, будет совет для геев-болельщиков – не держаться за руки в российских городах.
"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество.
То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.
Столкнутся ли болельщики-геи с опасностью, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.
В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Это не преступление – быть геем, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
У геев в России есть свое место, но они довольно скрытны", – заявила Поуар.
Добавим, что ЛГБТ-сообщества из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.