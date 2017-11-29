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FARE советует болельщикам-геям не держаться за руки в России во время ЧМ-2018

Исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Поуар сообщила, что специально для геев будет разработана памятка перед посещением ЧМ-2018 в России.

В памятке, например, будет совет для геев-болельщиков – не держаться за руки в российских городах.

"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, где не приветствуется ЛГБТ-сообщество.

То же самое мы советуем темнокожим болельщикам и представителям этнических меньшинств. Езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны.

Столкнутся ли болельщики-геи с опасностью, если будут идти по улице, держась за руки? Это зависит от того, в каком городе они находятся и в какое время суток.

В памятке также будут представлены некоторые сведения о ЛГБТ-сообществе в России. Это не преступление – быть геем, но есть закон против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

У геев в России есть свое место, но они довольно скрытны", – заявила Поуар.

Добавим, что ЛГБТ-сообщества из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ.

Sports.ru
Сегодня, 22:10
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№1 Написал: FC CSKA (Сегодня, 22:26) #
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Поуар питер? или негр?- черный питер...
Регистрация: 23.11.2017
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