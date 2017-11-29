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Антон Шипулин: надеюсь, что игроки сборной России будут биться до конца на ЧМ-2018

Российский биатлонист и посол Екатеринбурга на чемпионате мира-2018 Антон Шипулин отметил, что в городе на Урале очень хорошая инфраструктура и красивый стадион.

"В Екатеринбурге очень хорошая инфраструктура и красивый стадион. Я буду находиться на матчах и пропагандировать здоровый образ жизни. Что касается нашей сборной, то с приходом полузащитника "Спартака" Романа Зобнина средняя лини команды стала сильнее. Дзюба? С ним мы знакомы лично. Желаю ему удачи и буду за него болеть.

Кого отмечу из иностранных игроков? Роналду и Месси – две лучшие фигуры в футболе. Их нельзя сравнивать. Оба мне импонируют, и не только я один за них "топлю". Что делать если наша сборная попадет на Португалию и проиграет? Смириться. Главное, чтобы наши футболисты получали удовольствие от игры. Надеюсь, что они будут биться до конца и родные стены, аура русской земли и поддержка болельщиков помогут им", – сказал в эфире программы "Все на Матч" Шипулин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Вчера, 23:08
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