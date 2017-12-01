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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Кириченко: самый быстрый гол? Это не так сложно!
Бывший нападающий сборной России и посол Ростова-на-Дону на чемпионате мира-2018 Дмитрий Кириченко отметил, что хочет, чтобы российская команда на турнире попала в одну группу с более скромными соперниками.
– Почему Ростов-на-Дону – лучший город ЧМ?
– Потому что это самый южный, самый горячий и колоритный город! Самая горячая поддержка – я знаю, о чем говорю, потому что играл в Ростове много лет, болельщики у нас потрясающие, – сказал Кириченко. – Их поддержка нам очень помогла в прошлом году, когда мы выступали в еврокубках, творилось что-то невероятное, был сумасшедший ажиотаж – и не только в Ростове, а на всем Юге России. Никогда в городе не говорили столько о футболе. И продолжают говорить.
– Вы забили самый быстрый гол чемпионатов Европы. Есть ли в сборной России форвард, способный установить такое же достижение на чемпионате мира?
– Это не так и сложно, я думаю! Гол можно забить хоть на тридцатой секунде, хоть когда. Главное, чтобы наши ребята забивали. Пусть даже не на первой минуте.
– Кого желаете в соперники для сборной России?
– Если нам не попадется Испания из второй корзины, можно выходить! Последние матчи сборной настроили на оптимистичный лад.
"Спорт-Экспресс"
– Почему Ростов-на-Дону – лучший город ЧМ?
– Потому что это самый южный, самый горячий и колоритный город! Самая горячая поддержка – я знаю, о чем говорю, потому что играл в Ростове много лет, болельщики у нас потрясающие, – сказал Кириченко. – Их поддержка нам очень помогла в прошлом году, когда мы выступали в еврокубках, творилось что-то невероятное, был сумасшедший ажиотаж – и не только в Ростове, а на всем Юге России. Никогда в городе не говорили столько о футболе. И продолжают говорить.
– Вы забили самый быстрый гол чемпионатов Европы. Есть ли в сборной России форвард, способный установить такое же достижение на чемпионате мира?
– Это не так и сложно, я думаю! Гол можно забить хоть на тридцатой секунде, хоть когда. Главное, чтобы наши ребята забивали. Пусть даже не на первой минуте.
– Кого желаете в соперники для сборной России?
– Если нам не попадется Испания из второй корзины, можно выходить! Последние матчи сборной настроили на оптимистичный лад.
"Спорт-Экспресс"
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