Дмитрий Кириченко: самый быстрый гол? Это не так сложно!

Бывший нападающий сборной России и посол Ростова-на-Дону на чемпионате мира-2018 Дмитрий Кириченко отметил, что хочет, чтобы российская команда на турнире попала в одну группу с более скромными соперниками.– Потому что это самый южный, самый горячий и колоритный город! Самая горячая поддержка – я знаю, о чем говорю, потому что играл в Ростове много лет, болельщики у нас потрясающие, – сказал Кириченко. – Их поддержка нам очень помогла в прошлом году, когда мы выступали в еврокубках, творилось что-то невероятное, был сумасшедший ажиотаж – и не только в Ростове, а на всем Юге России. Никогда в городе не говорили столько о футболе. И продолжают говорить.– Это не так и сложно, я думаю! Гол можно забить хоть на тридцатой секунде, хоть когда. Главное, чтобы наши ребята забивали. Пусть даже не на первой минуте.– Если нам не попадется Испания из второй корзины, можно выходить! Последние матчи сборной настроили на оптимистичный лад.