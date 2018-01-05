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Андрей Будогосский: Карасев достоин работать на ЧМ-2018

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рад попаданию судьи Сергея Карасева в расширенный список арбитров ФИФА для работы на чемпионате мира 2018 года.

"Мы держим кулаки за Сергея, потому что это очень статусный и классный арбитр. Очень хочется, чтобы он занял свое место в списке судей, привлекаемых на чемпионат мира. То, что он достоин, лично у меня и у моих коллег не вызывает никаких вопросов. Сегодня окончательное решение остается не в нашей компетенции, а в компетенции международных судейских организаций, и мне очень хочется, чтобы Сергей вместе со своими коллегами попал бы на столь значимое и статусное соревнование", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский Карасев
Сегодня, 04:25
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