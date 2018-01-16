Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Застройщик стадиона "Самара-Арена" отрицает наличие трещин на корпусе арены

Сообщение о том, что на здании строящегося стадиона "Самара Арена" были обнаружены трещины, оказалось ложны сообщила представитель подрядчика строительства ПСО "Казань" Светлана Брайловская.

"Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D", - цитирует Брайловскую "Коммерсант".
Сегодня, 22:09
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а разве деформация это хорошо ?
Регистрация: 18.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.