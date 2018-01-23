Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что не видит себя в составе национальной команды."На самом деле нет, не вижу себя в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира. Главный тренер Хорхе Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав, – это Гном. Остальным же придется бороться за место в заявке", - цитирует Ди Марию Sport.es.Ди Мария имел ввиду форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил прозвище "Гном" еще в детские годы в академии каталонского клуба.