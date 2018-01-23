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Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что не видит себя в составе национальной команды.

"На самом деле нет, не вижу себя в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира. Главный тренер Хорхе Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав, – это Гном. Остальным же придется бороться за место в заявке", - цитирует Ди Марию Sport.es.

Ди Мария имел ввиду форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил прозвище "Гном" еще в детские годы в академии каталонского клуба.
Теги: Ди Мария Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 20:44
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11
(6)
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:41) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почему молчит РФС?
Налицо признаки гномофобии confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
понаблюдайте, как вы тут друг друга называете, да и своих друзей...подозреваю, что еще хуже...
Регистрация: 14.03.2010
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А если гном не дай Бог получит травму,так что и он еще туда не попал.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Тяжело быть лучшим игроком в мире, завидуют все. А тренер кретин, если такое сказал.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
Цитата: Сибирячок
Гномом можно, шоколадкой нельзя называть


Ди Мария имел ввиду форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил прозвище "Гном" еще в детские годы в академии каталонского клуба

Так для большинства фанатов свинарей, которые могут осилить только заголовок

Ебать, ты дурак.....похоже безнадёжный....до прописных истин еле допёр и начал их людям объяснять... Вот ты сцуко истинный позор питера.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:34) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Гномом можно, шоколадкой нельзя называть


Ди Мария имел ввиду форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил прозвище "Гном" еще в детские годы в академии каталонского клуба

Так для большинства фанатов свинарей, которые могут осилить только заголовок
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (4)

Кто у них "Белоснежка" в сборной интересно?
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
в точку
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:17) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Гномом можно, шоколадкой нельзя называть


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:13) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Жестко, хотя он там тоже заслуживает быть


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (10)

Нехорошо сказал, завистливо и несправедливо.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
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