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Пермь Урал
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20:44
Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира (11)
Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира (11)
16:20
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Виталий Федотов: мы старались играть в комбинационный футбол и больше использовать передачи низом (1)
Анхель Ди Мария: Гном - единственный, кто уже попал в состав сборной Аргентины на чемпионат мира
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что не видит себя в составе национальной команды.
"На самом деле нет, не вижу себя в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира. Главный тренер Хорхе Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав, – это Гном. Остальным же придется бороться за место в заявке", - цитирует Ди Марию Sport.es.
Ди Мария имел ввиду форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил прозвище "Гном" еще в детские годы в академии каталонского клуба.
"На самом деле нет, не вижу себя в заявке сборной Аргентины на чемпионате мира. Главный тренер Хорхе Сампаоли довольно ясно объяснил, что единственный, кто уже попал в состав, – это Гном. Остальным же придется бороться за место в заявке", - цитирует Ди Марию Sport.es.
Ди Мария имел ввиду форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который получил прозвище "Гном" еще в детские годы в академии каталонского клуба.
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