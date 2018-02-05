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Штраф за продажу поддельных билетов на ЧМ-2018 составит до 1,5 миллионов рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся административная ответственность и штрафы за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный портал правовой информации. Отмечается, что штраф для граждан составит от 20-кратной до 25-кратный стоимости билета на игру.

Другие типы штрафов:

Для должностных лиц - от 20-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей.

Для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также предприниматели будут наказываться административным приостановлением их деятельности на срок до 90 суток.

В случае реализации поддельных билетов на игры мирового первенства установлены следующие штрафы:

Для граждан - от 50 до 70 тысяч рублей;
Для должностных лиц - от 150 до 200 тысяч рублей
Для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей.
Теги: Путин
Вчера, 23:16
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