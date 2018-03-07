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Сборная Коста-Рики попросила увеличить высоту стены вокруг базы ЧМ-2018

Физиотерапевт сборной Коста-Рики Эрик Санчес, побывавший на будущей базе команды в Павловске, подтвердил, что латиноамериканцы попросили увеличить высоту стены вокруг тренировочного поля.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя петербургского комитета по строительству Сергей Климов в понедельник рассказал журналистам, что сборные Англии, Южной Кореи и Коста-Рики, которые во время чемпионата мира-2018 будут тренироваться на базах рядом с Санкт-Петербургом, попросили городские власти установить вокруг тренировочных площадок заборы высотой не менее шести метров.

"Мы обсуждали с принимающей стороной возможность оборудования на базе тренажерного зала и возведения стены, которая не позволит людям в зданиях, расположенных напротив поля, наблюдать за тем, что мы делаем на тренировках. Да, мы действительно хотели бы увеличить высоту этой стены", - цитирует Санчеса "Р-Спорт".
Теги: Сборная Коста-Рики
Сегодня, 00:27
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№3 Написал: нетрал (Сегодня, 02:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да они оборзели ....и так на курорте и все мало ....коста-рика дикари ..им какашу пинать
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
«Факел»
Ну хоть причину назвал. А то сидишь и думаешь: "Зачем высокий забор?" Тренер команды боится что его игроки перепрыгнут через забор и убегут?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Как у Булгакова - "прошу заключить меня в бронированную камеру". smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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