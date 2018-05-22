Владимир Габулов присоединился к сборной России в Австрии

Голкипер @TeamRussia Владимир Габулов прибыл в расположение команды и сразу же отправился на индивидуальную тренировку! pic.twitter.com/vkSYCkx7Kr — Сборная России (@TeamRussia) May 22, 2018

Вратарь Владимир Габулов присоединился к сборной России в Австрии, где команда готовится к чемпионату мира 2018 года.Футболист сразу же отправился на индивидуальную тренировку.Сборная России 30 мая в товарищеском матче сыграет против Австрии.