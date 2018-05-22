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Владимир Габулов присоединился к сборной России в Австрии

Вратарь Владимир Габулов присоединился к сборной России в Австрии, где команда готовится к чемпионату мира 2018 года.

Футболист сразу же отправился на индивидуальную тренировку.

Сборная России 30 мая в товарищеском матче сыграет против Австрии.

Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 18:09
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(2)
№6 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В воротах то все равно Акинфей будет, ну может Лунев шанс получит, остальные так статисты.


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наконец-то, а то все исперживались, вдруг травму получит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 18:51) #
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online

интересно,кого из вратарей отправят,получается Джанаева,у Габулова долгосрочный контракт,до окончания чемпионата мира)Акинфеев номер 1,Лунев номер 2(хотя у Андрюши есть небольшие недочеты)Джанаев очень здорово играет последние три года,ну и Габулов стал чемпионом Бельгии,ну пропускает он много в Бельгии,чемпионат там результативный,Вова не причем))
Итог:киперы:Акинфеев,Джанаев,Лунев
нападающие:Габулов
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
На фото как будто ему за 40 уже, приехал на рыбалку)
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
куда уж без него,лучший вратарь,играющий в одной из самых сильных лиг мира...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:14) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
А почему Габулов на фото без кинжала? smiley
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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