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Нериус Бараса: Игнашевич в полном порядке, лучше защитников все равно нет

Защитник сборной России Сергей Игнашевич находится в полном порядке, и не надо смотреть в паспорт футболиста при оценке его игры, сказал бывший футболист "Крыльев Советов" и "Алании" литовец Нериус Бараса.

"Игнашевич в полном порядке, чего смотреть в паспорт, оценивая его игру? Лучше защитников у нас все равно нет. Здорово, что он вернулся в сборную, как говорится, опыт не пропьешь. И братья Березуцкие точно лишними не стали бы, 100%. Не знаю, почему они не захотели играть, видимо, у них свои взгляды.

Видно, что ребята находятся под большими нагрузками, но ноль ударов в створ ворот австрийцев – немного странно. Австрия – сильная команда, но это не топ, примерно тот же уровень, что и Россия, таких соперников надо обыгрывать, если есть надежды на успешное выступление на чемпионате мира", - цитирует Барасу "Р-Спорт".
Теги: Игнашевич Сборная России
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