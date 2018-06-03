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Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок

Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибокИгрок московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о подготовке национальной команды нашей страны к товарищескому матчу против Турции, который станет последним в рамках подготовки к Чемпионату Мира:

- Волнуетесь перед объявлением итогового состава, который будет играть на Чемпионате мира?

– Нет. Мы работаем.

- Сильно отличаются тренировки, которые были в Австрии, от тех, что сейчас?

- Конечно. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки иного плана. И обстановка другая. Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что совершили много ошибок, теперь нужно исправляться.

- В матче с Турцией наверняка выйдет состав максимально приближенный к тому, что сыграет с Саудовской Аравией? Всё-таки это такая генеральная репетиция.

– Это лучше у тренерского штаба спросить, но плюс-минус, наверное, так и будет. Система, по которой будем играть, нам понятна.

– Австрия обыграла вчера Германию. Это говорит о том, что соперник у нас был серьезнее, чем многие думали?

– Я играл против этой команды несколько лет назад, когда Австрия заняла первое в отборочной группе на чемпионат Европы 2016 года. Так что мне было понятно сразу, что это сильный противник. Может, для кого-то это не так,но я всегда знал, что Австрия – отличная европейская команда.

– Сейчас многие болельщики пишут, что после Австрии журналисты задают много негативных вопросов, что это может вас напрягать. Будь вы репортёром, какой бы вопрос задали игроку сборной России по футболу?

– Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: Самедов сборная России
Сегодня, 14:27
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№5 Написал: casabl (Сегодня, 16:01) #
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online

Много ошибок = обосрались.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну все теперь дело пойдет
трепещите Уругвай Египет
а далее германцы испанцы лягушатники


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
и это игрок сборной
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мы разобрали его, нам показали, что совершили много ошибок, теперь нужно исправляться.


а у самих похоже и мозгов нет
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: alx64 (Сегодня, 14:47) #
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и этот черножопый понял что играли херова!!!!!!!!!!!!!!!туфта!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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