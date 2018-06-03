Александр Самедов: Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что мы совершили много ошибок

Игрок московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал о подготовке национальной команды нашей страны к товарищескому матчу против Турции, который станет последним в рамках подготовки к Чемпионату Мира:– Нет. Мы работаем.- Конечно. В Австрии была одна работа, сейчас тренировки иного плана. И обстановка другая. Матч с Австрией? Мы разобрали его, нам показали, что совершили много ошибок, теперь нужно исправляться.– Это лучше у тренерского штаба спросить, но плюс-минус, наверное, так и будет. Система, по которой будем играть, нам понятна.– Я играл против этой команды несколько лет назад, когда Австрия заняла первое в отборочной группе на чемпионат Европы 2016 года. Так что мне было понятно сразу, что это сильный противник. Может, для кого-то это не так,но я всегда знал, что Австрия – отличная европейская команда.– Не знаю. Я никогда не буду журналистом. Надеюсь, - передает слова футболиста корреспондент