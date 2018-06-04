Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Mузыка
|5723
|Отдых в Крыму.
|191
|Курилка
|1534
|КБ-Гостевая
|26674
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119534
|Политика и события в стране и мире
|4285
|Зенит
|104676
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|26
Новости партнеров
Лента новостей:
20:51
Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса (8)
Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса (8)
13:33
Станислав Черчесов: если завтра сыграем неудачно, можно кричать караул? Караул вы уже 2 года кричите (13)
Станислав Черчесов: если завтра сыграем неудачно, можно кричать караул? Караул вы уже 2 года кричите (13)
Александр Глеб: отсутствие Ибрагимовича больше скажется на ЧМ, чем потеря Бендтнера
Бывший футболист лондонского "Арсенала" Александр Глеб поделился мнением об отсутствии на предстоящем ЧМ-2018 Никласа Бендтнера и Златана Ибрагимовича.
Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер, на счету которого 5 матчей в отборе на ЧМ-2018 (1 в основном составе) и 1 гол, в окончательную заявку не попал из-за травмы. Златан Ибрагимович закончил карьеру за национальную сборную Швеции до отборочного раунда к ЧМ-2018.
"Оба хорошие и высококлассные футболисты, успел с ними поиграть в одной команде. Чья звезда была бы более сияющая на предстоящем ЧМ? Потеря Ибрагимовича больше скажется. Он футболист с мировым именем, он посильнее Никласа Бендтнера. Жаль, что такие футболисты не примут участие на предстоящем ЧМ в России", - цитирует Глеба Sport24.ru.
Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер, на счету которого 5 матчей в отборе на ЧМ-2018 (1 в основном составе) и 1 гол, в окончательную заявку не попал из-за травмы. Златан Ибрагимович закончил карьеру за национальную сборную Швеции до отборочного раунда к ЧМ-2018.
"Оба хорошие и высококлассные футболисты, успел с ними поиграть в одной команде. Чья звезда была бы более сияющая на предстоящем ЧМ? Потеря Ибрагимовича больше скажется. Он футболист с мировым именем, он посильнее Никласа Бендтнера. Жаль, что такие футболисты не примут участие на предстоящем ЧМ в России", - цитирует Глеба Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.