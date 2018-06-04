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Александр Глеб: отсутствие Ибрагимовича больше скажется на ЧМ, чем потеря Бендтнера

Бывший футболист лондонского "Арсенала" Александр Глеб поделился мнением об отсутствии на предстоящем ЧМ-2018 Никласа Бендтнера и Златана Ибрагимовича.

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер, на счету которого 5 матчей в отборе на ЧМ-2018 (1 в основном составе) и 1 гол, в окончательную заявку не попал из-за травмы. Златан Ибрагимович закончил карьеру за национальную сборную Швеции до отборочного раунда к ЧМ-2018.

"Оба хорошие и высококлассные футболисты, успел с ними поиграть в одной команде. Чья звезда была бы более сияющая на предстоящем ЧМ? Потеря Ибрагимовича больше скажется. Он футболист с мировым именем, он посильнее Никласа Бендтнера. Жаль, что такие футболисты не примут участие на предстоящем ЧМ в России", - цитирует Глеба Sport24.ru.
Теги: Глеб Ибрагимович Бендтнер
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