Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26679
Ситуация на юго-востоке Украины 119544
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 30
Отдых в Крыму. 192
Зенит 104677
Мировые трансферы 331
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: у сборной России нет желания играть в футбол, и это самое страшное

Валерий Рейнгольд: у сборной России нет желания играть в футбол, и это самое страшное Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеской игры между сборными России и Турции (1:1).

- Вижу позитив небольшой только в том, что не проиграли, - начал Рейнгольд. - А что касается самой игры... Ну, чуть побыстрее была командная игра, но ничего особенного я не увидел, откровенно говоря. Задаюсь вопросом, что наша сборная может противопоставить серьёзному сопернику. Не буду рассуждать о Саудовской Аравии, желаю нашим игрокам успеха, но...

Очень мало индивидуальных действий. Футбол привлекает в том числе и тем, что игроки стараются продемонстрировать свои индивидуальные способности: дриблинг, скорость, видение поля... Но у нас ничего! Вот смотрю на них, вроде всё правильно делают, но только до момента подхода к чужой штрафной. Там сразу всё, полный ноль! Сами посмотрите на количество ударов в створ с нашей стороны. Мы один ударили - один и забили. Так нужно же сделать выводы! Было два товарищеских матча против Австрии и Турции, и за обе встречи мы ударили в створ 2 раза... Да и гол наш сегодня был забит после грубейшей ошибки турецкого футболиста, без этого мы бы и забить вряд ли смогли.

Не хотел бы критиковать ребят в преддверии старта важнейшего турнира. Но ошибки видны невооружённым взглядом. А самое главное - отсутствует желание играть в футбол. Это страшнее отсутствия дриблинга, скорости и прочего. Когда отдельные футболисты просто не дорабатывают... Взгляните на то, как нам забили мяч, безобразие же! Вчистую опять проиграли центр поля, где были наши хавы непонятно, и как действовали центральные защитники тоже. Ну нельзя так играть в футбол! Сборная Турции не самый мастеровитый оппонент, но он смотрелся острее. Не стоит в данном вопросе заниматься самообманом.

Я бы хотел обратиться к ребятам и донести до них: полная самоотдача - главное, что должно быть у всех 11 футболистов на поле. Без этого компонента игры мы ничего не сделаем. У нас нет мастерства, нет выдающегося класса. Это нужно компенсировать работоспособностью, выносливостью, скоростью... Австрийцев и турков нужно обыгрывать, если мы на что-то хотим претендовать. Но с точки зрения исполнительского мастерства многие отечественные игроки ничего не умеют. Поэтому если не выкладываться на все 100%, если не выходить на поле для того, чтобы умирать за футболку российской сборной, ничего не добиться. В нашей сборной на первый план должна выходить игровая дисциплина и полная самоотдача, в противном случае на поле нам делать нечего.
Теги: Рейнгольд Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 21:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(4)
№13 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЛИМИТ
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№12 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
даже если не можешь, нужно бежать быстрее соперника и забить, убитьзакопатьпобедить
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Желание как раз есть, но нет мастерства. И соперники как назло не дают играть.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:56) #
  • 0
  •  (0)
online

Нет желания играть ,?всё правельно,а зачем им это?
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№9 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Юлий Цезарь
А может реально стоит Черчеса снять в качестве шоковой терапии? smirk

smile Это единственный шанс для сборной.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
А может реально стоит Черчеса снять в качестве шоковой терапии?

а кто, интересно, прямо сейчас подпишется под этот позор?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (3)

я надеюсь что желание будет на чемпионате мира! хотя профи должны его показывать всегда!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Юлий Цезарь
А может реально стоит Черчеса снять в качестве шоковой терапии?

Теперь поздно - состав уже обявлен
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да они завидует тем кто не попал в сборную и сейчас отдыхает на морях-океанах
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:40) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
У нас нет мастерства, нет выдающегося класса. Это нужно компенсировать работоспособностью, выносливостью, скоростью...

изготовить плакат и повесить на базе, на самом видном месте.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (6)

А может реально стоит Черчеса снять в качестве шоковой терапии? smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Нда...по полочкам всё разложил..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
МОЛОДЕЦ, ДЕДУШКА!!! Все правильно сказал!!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.