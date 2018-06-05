Валерий Рейнгольд: у сборной России нет желания играть в футбол, и это самое страшное

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги товарищеской игры между сборными России и Турции (1:1).- Вижу позитив небольшой только в том, что не проиграли, - начал Рейнгольд. - А что касается самой игры... Ну, чуть побыстрее была командная игра, но ничего особенного я не увидел, откровенно говоря. Задаюсь вопросом, что наша сборная может противопоставить серьёзному сопернику. Не буду рассуждать о Саудовской Аравии, желаю нашим игрокам успеха, но...Очень мало индивидуальных действий. Футбол привлекает в том числе и тем, что игроки стараются продемонстрировать свои индивидуальные способности: дриблинг, скорость, видение поля... Но у нас ничего! Вот смотрю на них, вроде всё правильно делают, но только до момента подхода к чужой штрафной. Там сразу всё, полный ноль! Сами посмотрите на количество ударов в створ с нашей стороны. Мы один ударили - один и забили. Так нужно же сделать выводы! Было два товарищеских матча против Австрии и Турции, и за обе встречи мы ударили в створ 2 раза... Да и гол наш сегодня был забит после грубейшей ошибки турецкого футболиста, без этого мы бы и забить вряд ли смогли.Не хотел бы критиковать ребят в преддверии старта важнейшего турнира. Но ошибки видны невооружённым взглядом. А самое главное - отсутствует желание играть в футбол. Это страшнее отсутствия дриблинга, скорости и прочего. Когда отдельные футболисты просто не дорабатывают... Взгляните на то, как нам забили мяч, безобразие же! Вчистую опять проиграли центр поля, где были наши хавы непонятно, и как действовали центральные защитники тоже. Ну нельзя так играть в футбол! Сборная Турции не самый мастеровитый оппонент, но он смотрелся острее. Не стоит в данном вопросе заниматься самообманом.Я бы хотел обратиться к ребятам и донести до них: полная самоотдача - главное, что должно быть у всех 11 футболистов на поле. Без этого компонента игры мы ничего не сделаем. У нас нет мастерства, нет выдающегося класса. Это нужно компенсировать работоспособностью, выносливостью, скоростью... Австрийцев и турков нужно обыгрывать, если мы на что-то хотим претендовать. Но с точки зрения исполнительского мастерства многие отечественные игроки ничего не умеют. Поэтому если не выкладываться на все 100%, если не выходить на поле для того, чтобы умирать за футболку российской сборной, ничего не добиться. В нашей сборной на первый план должна выходить игровая дисциплина и полная самоотдача, в противном случае на поле нам делать нечего.