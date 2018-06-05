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Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Мирча Луческу: надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал ничью с с Россией в товарищеском матче.
"Для нас было важно играть с хорошо мотивированными командами - Ираном, Тунисом и Россией. Мы не позволили российской команде играть в свою игру. В первом тайме их-за ошибок пропустили, во втором перехватили инициативу. У меня есть друзья и ученики среди россиян - Дзюба, Смольников, Жирков. Я фанат сборной России. Буду болеть за россиян наряду с бразильцами на чемпионате мира и надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала. Если она выиграет два первых матча, у нее может многое получиться", - сказал Луческу.
Rusfootball.info
"Для нас было важно играть с хорошо мотивированными командами - Ираном, Тунисом и Россией. Мы не позволили российской команде играть в свою игру. В первом тайме их-за ошибок пропустили, во втором перехватили инициативу. У меня есть друзья и ученики среди россиян - Дзюба, Смольников, Жирков. Я фанат сборной России. Буду болеть за россиян наряду с бразильцами на чемпионате мира и надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала. Если она выиграет два первых матча, у нее может многое получиться", - сказал Луческу.
Rusfootball.info
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