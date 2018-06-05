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Мирча Луческу: надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала ЧМ-2018

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал ничью с с Россией в товарищеском матче.

"Для нас было важно играть с хорошо мотивированными командами - Ираном, Тунисом и Россией. Мы не позволили российской команде играть в свою игру. В первом тайме их-за ошибок пропустили, во втором перехватили инициативу. У меня есть друзья и ученики среди россиян - Дзюба, Смольников, Жирков. Я фанат сборной России. Буду болеть за россиян наряду с бразильцами на чемпионате мира и надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала. Если она выиграет два первых матча, у нее может многое получиться", - сказал Луческу.

Rusfootball.info
Теги: Луческу Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 22:13
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№5 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 22:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Надеюсь я у тебя был первым???--Конечно!!! Надейся!!!". КВН -Утоомленные солнцем.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Тонкий троллинг?

70лвл
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:18) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Причесал лысого..
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Тонкий троллинг?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган подъебнул нехило.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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