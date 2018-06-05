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Станислав Черчесов: не стоит волноваться, сегодня у нас только 5-е число
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с командой Турции (1:1).
"Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня у нас только 5-е число, если вы помните, а игра у нас 14-го в 18:00. До 14-го еще достаточно времени. Сборная — это команда, где, как и везде, есть конкуренция. Не надо забывать о том, в какой форме находятся футболисты. Естественно, мы стараемся задействовать всю обойму — и не потому, что хотим экспериментировать, а потому что многие футболисты сыграли последний матч 13 мая. Сегодня у нас уже 5-е. Если бы они и сегодня не получили условно пару минут на поле, то 14-го был бы уже месяц без игровой практики", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
"Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня у нас только 5-е число, если вы помните, а игра у нас 14-го в 18:00. До 14-го еще достаточно времени. Сборная — это команда, где, как и везде, есть конкуренция. Не надо забывать о том, в какой форме находятся футболисты. Естественно, мы стараемся задействовать всю обойму — и не потому, что хотим экспериментировать, а потому что многие футболисты сыграли последний матч 13 мая. Сегодня у нас уже 5-е. Если бы они и сегодня не получили условно пару минут на поле, то 14-го был бы уже месяц без игровой практики", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
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