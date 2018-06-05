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Станислав Черчесов: не стоит волноваться, сегодня у нас только 5-е число

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с командой Турции (1:1).

"Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня у нас только 5-е число, если вы помните, а игра у нас 14-го в 18:00. До 14-го еще достаточно времени. Сборная — это команда, где, как и везде, есть конкуренция. Не надо забывать о том, в какой форме находятся футболисты. Естественно, мы стараемся задействовать всю обойму — и не потому, что хотим экспериментировать, а потому что многие футболисты сыграли последний матч 13 мая. Сегодня у нас уже 5-е. Если бы они и сегодня не получили условно пару минут на поле, то 14-го был бы уже месяц без игровой практики", — сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:17
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№23 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
"ты просто космос,Стас"!))


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№22 Написал: kirilloner (Сегодня, 23:26) #
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Цитата: ФКСМ_1922
Два года на ветер... За неделю сыграются и выстрелят laughing смешно

2 года? На ветер все 8 лет! Как узнали что будем проводить мундиаль, так всё и полетело в пропасть. Спасибо лимиту на легионеров.Подготовили достойную замену , Аршавину ,Денисову, Широкову, Кержакову и прочим ребятам, которые показали в 2008 , что мы не только в хоккей умеем играть!!!!
Регистрация: 28.10.2010 [жалоба]
№21 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 23:23) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ФКСМ_1922
Два года на ветер... За неделю сыграются и выстрелят laughing смешно

smile Кому как,а шашлычник за это время приумножил с вое состояние.а дальше хоть трава не расти.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:18) #
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" Сегодня только 14 -е число .. Сегодня только 19 -а.. а вот сегодня и 25-е наконец то. То что так долго ждали вы , а мы не ждали.- из-за вас и сбылось. Шашлика хочите?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 23:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Цитата: HM2018
Всё очень просто, Стасику шепнули, что выход в 1/8 уже проплачен, поэто он такой и борзый.

Ты дэбил чтоли? ЧМ не РФС организовывает. Или у тебя есть инфа о коррупции в ФИФА?

Только ты клоун не слышал про коррупцию в ФИФА.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№18 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 23:04) #
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Цитата: HM2018
Всё очень просто, Стасику шепнули, что выход в 1/8 уже проплачен, поэто он такой и борзый.

Ты дэбил чтоли? ЧМ не РФС организовывает. Или у тебя есть инфа о коррупции в ФИФА?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№17 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:53) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Два года на ветер... За неделю сыграются и выстрелят laughing смешно


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№16 Написал: anonymous (Сегодня, 22:43) #
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online

Цитата: HM2018
Всё очень просто, Стасику шепнули, что выход в 1/8 уже проплачен, поэто он такой и борзый.

вполне возможно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№15 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё очень просто, Стасику шепнули, что выход в 1/8 уже проплачен, поэто он такой и борзый.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№14 Написал: Kostik (Сегодня, 22:40) #
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Они еще до 15ого половина сломается, бегают каждый, в мяч играют
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№13 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:36) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
дада, потерпеть еще, мы это помним, план ройся-2048
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТЬСЯ, СЕГОДНЯ У НАС ТОЛЬКО 2018 год
До 2022 может ещё и Березцуцких уговорим вернуться в сборную...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: s.o.b. (Сегодня, 22:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Ой, Станислав, верите ли Вы сами в свой надуманный оптимизм...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№10 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:27) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
Лысый! До этого два года прошло.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:25) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кочегар
а в полуфинале ХЗ.

да уж, неизвестно, наберут ли к полуфиналу такую форму, чтобы три удара в створ нанести за матч
если наберут, то можно и на победу замахнуться...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (2)
online

только пятое???? уже пятое!!!!! игры рисунка нету, игроки не знают куда пас дать!!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Стас нам когда начинать волноваться? 14 в 18-00? Огорчу тебя, никто уже давно не волнуется, все с вас ржут.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: imaginary
и сольётесь в 1/8

лучше в 1\4 победить ,а в полуфинале ХЗ.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (2)
online

Хитрый Лис,
обои достойны друг друга,поэтому не удивляет выбор гл тренера мотористом Мутко.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Умный мужик, но ему никто не сказал до сих пор, что завтра шестое )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже не знаю кто из вас больший дурак, ты или Мутко
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
да чего волноваться, с горем пополам из группы вылезете и сольётесь в 1/8
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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