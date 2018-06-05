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Станислав Черчесов: где-то прописано, что я должен выпускать Дзюбу на поле? (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Турцией (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Дзюба? В тренировочном процессе мы обсуждали определенные моменты. Я ему сказал: видишь, почему это обсуждаем, почему это надо делать? Я его не готовил к замене. Где-то прописано, что я должен его выпускать на поле?

- В той игре было ли место к эксперименту?

- Мы не делаем эксперименты. Для меня все игроки одинаковые. Основного состава нет, есть стартовые. Мы готовим игроков так, чтобы они были готовы.

– Расскажите о пропущенном голе.

– Мы делали прессинг, он получился, по большому счету. Теперь надо все посмотреть. Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Нужно еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Надо аккуратно что-либо говорить прессе.

Я был доволен по ходу матча, поэтому показывал эмоции. Переживал с командой.

– Как успокоить болельщиков в преддверии ЧМ?

– Во-первых, я не психолог, чтобы успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача – в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу нашим болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они хотят.

– Стало хуже, когда перестроились в пять защитников?

– Согласен. Когда перешли в пять, то нужной организованности уже не было. Это пища для нас. Это как у пианиста, который без практики. Игровой дисциплины при игре в четыре защитника было больше. Мы последние дни не тренировали действия в пять защитников, и команда уже не так хорошо сыграла. Это пища для размышлений тренерскому штабу.

В атаке нужно научиться делать завершающий пас. Смолов много открывается, много работает на команду. Нужно дать Феде свободу, и он будет забивать. На чужой половине поле он делал все правильно, а вот на нашей были нюансы. Просто нужно отдышаться и держать своего игрока

К этим контрольным встречам мы серьезно готовились. Знали, что будет два сложных матча. Австрийцы не находятся в топе, но ведь обыграли в Германию. Выбрали Турцию последним тестом, потому что их система подготовки похожа и на арабские команды, и на Уругвай. Быстрые, хорошо играют в атаке один в один - это их объединяет, вот увидите.
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России Rвидео
Сегодня, 22:21
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15
(2)
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Черномырдин епть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: casabl (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (2)

SVN,
Лутче насос с гивном.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 23:00) #
  • +1
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online

Я думаю Леонтьич заслуживает место рядом с главным тренером на скамейки запасных,в Урале это очень гармонично смотрится.И разрешить болельщикам помидоры приносить на стадион или яички куриные.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 22:41) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Цитата: liasport433
ох лысый мне надоел, он думает что ведет себя хамски , и грубит журналистом, типо умнее становится...... баран осетинский!!! позора не избежать!!! надо его обратно на родину отправить после провала!

smile Самая хорошая защита - это включить вовремя бычку,а лысый шашлычник ее и не выключает.

ну так , все руководство в стране так делает, че вы хотите
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:40) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: liasport433
надо его обратно на родину отправить после провала!

Он то как раз дома - это мы все у них в гостях

бандеровской мрази слова не давали
пошел навырезано-->вырезано, гондон
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: grisha (Сегодня, 22:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
покажите Черчесова психиатру

А смысл, если у них один психиатр на весь кремль ?
Бывший член -ветеринар, герой кгб ))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:35) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
феерический далбоёб


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:33) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: liasport433
ох лысый мне надоел, он думает что ведет себя хамски , и грубит журналистом, типо умнее становится...... баран осетинский!!! позора не избежать!!! надо его обратно на родину отправить после провала!

smile Самая хорошая защита - это включить вовремя бычку,а лысый шашлычник ее и не выключает.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: grisha (Сегодня, 22:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
надо его обратно на родину отправить после провала!

Он то как раз дома - это мы все у них в гостях
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (5)
online

Кто-нибудь покажите Черчесова психиатру,может его там месяц подержат... пока чемпионат мира пройдет.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
позора не избежать!!! надо его обратно на родину отправить после провала!

По русской традиции, посадить вместе с Мутко в одну бочку, засмолить и выкинуть в океан. Хай плывут...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:27) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
кто-то так назойливо лоббировал шлюбу в сборную..
а шлюба так разминал рот по приезду в сборную..

коварен Приветыч всех обскакал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Про Дзюбу написано на заборе в Тушино.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (2)

Мда...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:25) #
  • +4
  •  (6)
online

ох лысый мне надоел, он думает что ведет себя хамски , и грубит журналистом, типо умнее становится...... баран осетинский!!! позора не избежать!!! надо его обратно на родину отправить после провала!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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