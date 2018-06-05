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Ростов-на-Дону Ахмат
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Станислав Черчесов: где-то прописано, что я должен выпускать Дзюбу на поле? (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Турцией (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Дзюба? В тренировочном процессе мы обсуждали определенные моменты. Я ему сказал: видишь, почему это обсуждаем, почему это надо делать? Я его не готовил к замене. Где-то прописано, что я должен его выпускать на поле?
- В той игре было ли место к эксперименту?
- Мы не делаем эксперименты. Для меня все игроки одинаковые. Основного состава нет, есть стартовые. Мы готовим игроков так, чтобы они были готовы.
– Расскажите о пропущенном голе.
– Мы делали прессинг, он получился, по большому счету. Теперь надо все посмотреть. Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Нужно еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Надо аккуратно что-либо говорить прессе.
Я был доволен по ходу матча, поэтому показывал эмоции. Переживал с командой.
– Как успокоить болельщиков в преддверии ЧМ?
– Во-первых, я не психолог, чтобы успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача – в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу нашим болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они хотят.
– Стало хуже, когда перестроились в пять защитников?
– Согласен. Когда перешли в пять, то нужной организованности уже не было. Это пища для нас. Это как у пианиста, который без практики. Игровой дисциплины при игре в четыре защитника было больше. Мы последние дни не тренировали действия в пять защитников, и команда уже не так хорошо сыграла. Это пища для размышлений тренерскому штабу.
В атаке нужно научиться делать завершающий пас. Смолов много открывается, много работает на команду. Нужно дать Феде свободу, и он будет забивать. На чужой половине поле он делал все правильно, а вот на нашей были нюансы. Просто нужно отдышаться и держать своего игрока
К этим контрольным встречам мы серьезно готовились. Знали, что будет два сложных матча. Австрийцы не находятся в топе, но ведь обыграли в Германию. Выбрали Турцию последним тестом, потому что их система подготовки похожа и на арабские команды, и на Уругвай. Быстрые, хорошо играют в атаке один в один - это их объединяет, вот увидите.
- Дзюба? В тренировочном процессе мы обсуждали определенные моменты. Я ему сказал: видишь, почему это обсуждаем, почему это надо делать? Я его не готовил к замене. Где-то прописано, что я должен его выпускать на поле?
- В той игре было ли место к эксперименту?
- Мы не делаем эксперименты. Для меня все игроки одинаковые. Основного состава нет, есть стартовые. Мы готовим игроков так, чтобы они были готовы.
– Расскажите о пропущенном голе.
– Мы делали прессинг, он получился, по большому счету. Теперь надо все посмотреть. Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Нужно еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Надо аккуратно что-либо говорить прессе.
Я был доволен по ходу матча, поэтому показывал эмоции. Переживал с командой.
– Как успокоить болельщиков в преддверии ЧМ?
– Во-первых, я не психолог, чтобы успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача – в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу нашим болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они хотят.
– Стало хуже, когда перестроились в пять защитников?
– Согласен. Когда перешли в пять, то нужной организованности уже не было. Это пища для нас. Это как у пианиста, который без практики. Игровой дисциплины при игре в четыре защитника было больше. Мы последние дни не тренировали действия в пять защитников, и команда уже не так хорошо сыграла. Это пища для размышлений тренерскому штабу.
В атаке нужно научиться делать завершающий пас. Смолов много открывается, много работает на команду. Нужно дать Феде свободу, и он будет забивать. На чужой половине поле он делал все правильно, а вот на нашей были нюансы. Просто нужно отдышаться и держать своего игрока
К этим контрольным встречам мы серьезно готовились. Знали, что будет два сложных матча. Австрийцы не находятся в топе, но ведь обыграли в Германию. Выбрали Турцию последним тестом, потому что их система подготовки похожа и на арабские команды, и на Уругвай. Быстрые, хорошо играют в атаке один в один - это их объединяет, вот увидите.
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